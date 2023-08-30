محمد صلاح يتألق فى تدريباته استعداداً لمواجهة أستون فيلا.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 أغسطس 2023 07:27 مساءً - تألق الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في التدريبات التي خاضها الريدز اليوم بمركز تدريب أكسا استعداداً للمباراة القادمة أمام أستون فيلا المقرر اقامتها في الرابعة من مساء يوم الأحد القادم على ملعب الأنفيلد ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت التدريبات ظهور محمد صلاح بحالة فنية وبدنية قوية قبل المباراة المقبلة التي يتطلع فيها الى تسجيل مزيد من الأهداف للعودة مجدداً لصدارة المشهد التهديفي داخل ليفربول.

ونجح محمد صلاح في صناعة هدف ليفربول الحاسم ضد نيوكاسل يونايتد في الوقت القاتل من اللقاء في واحدة من أفضل الأسيست في مسيرة الفرعون التي منحت الريدز التفوق بالرغم من النقص العددي.

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن البديل المحتمل في صفوف نادي ليفربول حال رحيل الدولي المصري محمد صلاح إلى صفوف اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقاً لشبكة "سكاي سبورت" فإن نادي ليفربول وضع جواو فيليكس بديلاً محتملاً لتعويض رحيل محمد صلاح إلى صفوف اتحاد جدة السعودي خلال الميركاتو الصيفي.

وأوضح التقرير أن يورجن كلوب استقر على اسم اللاعب ليكون بديلاً جاهزاً لتعويض رحيل محمد صلاح، في ظل تزايد الشائعات بشأن انتقاله الى الدوري السعودي للمحترفين.محمد صلاح

فيما كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الثلاثاء آخر تطورات بشأن انتقال الثنائى الدولى المصري محمد صلاح وزميله جو جوميز إلى الدورى السعودي للمحترفين عبر بوابة اتحاد جدة.

وعنونت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ليفربول يصر على أن محمد صلاح وجو جوميز ليسا للبيع، حيث سجل الاتحاد اهتمامًا بهما وسط فورة الإنفاق الصيفية في الدوري السعودي للمحترفين.

وأضافت الصحيفة، لا يرغب ليفربول في بيع محمد صلاح أو جو جوميز إلى الاتحاد على الرغم من تسجيل فريق الدوري السعودي للمحترفين اهتمامًا قويًا بكليهما.

محمد صلاح في تدريبات ليفربول

محمد صلاح في تدريبات ليفربول

محمد صلاح في تدريبات ليفربول

محمد صلاح في تدريبات ليفربول

محمد صلاح في تدريبات ليفربول

محمد صلاح في تدريبات ليفربول

محمد صلاح في تدريبات ليفربول

محمد صلاح في تدريبات ليفربول