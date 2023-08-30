حبيبة مرزوق للقاهرة الإخبارية: شاركت فى افتتاح طريق الكباش ونجاح تصاعدي للجمباز

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 أغسطس 2023 08:24 مساءً - قالت لاعبة الجمباز الإيقاعي حبيبة مرزوق، إن هناك نجاحا تصاعديا للعبة خلال السنين الماضية وحققنا الكثير من الميداليات، موضحة أن القائمين على بطولة العالم للجمباز طلبوا بطلة من كل قارة تمثل بلادها لمدة دقيقة وربع إلى دقيقة ونصف.

وأضافت لاعبة الجمباز الإيقاعي في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية :"شاركت في مهرجان طريق الكباش، وأخذت بعض الرقصات التي نفذتها في طريق الكباش خلال العرض الذي قدمته في بطولة العالم واستطعت تقديم عرض مميز ".

وتابعت :"لم أتوقع رد الفعل الكبير في مصر وإسبانيا وسعدت كثيرا برد الفعل لأنه كان إيجابيا وقدمت شيء جيد للبلد ".

وقالت حبيبة مرزوق :"بدأت لعبة الجمباز وسنى 3 سنوات ثم بدأت التدريب وسنى 13 سنة، والجمباز ليست لعبة شعبية وهناك مساعى لزيادة شعبية اللعبة وننجح بشكل تدريجى وأن نصل لشئ أفضل ".