ديلى ميل: احتفاظ ليفربول بخدمات محمد صلاح الموسم الحالى لا يقدر بثمن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 أغسطس 2023 09:30 مساءً - تحدث لويس ستيل مراسل صحيفة ديلي ميل البريطانية عن عرض نادي اتحاد جدة السعودي للدولي المصري محمد صلاح، مؤكداً أن الاحتفاظ باللاعب لا يقدر بثمن خلال الفترة الحالية بعد اقتراب سوق الانتقالات من الإغلاق مساء الجمعة.

وأوضح لويس ستيل: "كانت قصة انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد تتصاعد طوال الصيف، لكن الأيام السبعة الماضية شهدت تصاعدًا شديدًا".

وأضاف لويس ستيل: "هناك جانبان لكل قصة ومن المهم ملاحظة ذلك، لكن ما نسمعه من المعسكر السعودي هو أن النادي مستعد للقيام بمحاولة جادة للتعاقد مع صلاح خلال الـ 48 ساعة القادمة".

وشدد: "يقال إن مسؤولين من النادي السعودي متواجدين حاليا في فرنسا وتم تشجيعهم بما يكفي لتقديم عرض رسمي لصلاح، وهو ما سيكون بمثابة رسوم باهظة بالنسبة للاعب يبلغ من العمر 31 عامًا".

وواصل: "كما قلنا، لم يرد صلاح رسميًا حتى الآن على السعوديين، وربما يكون هذا هو سبب تزايد ثقة ليفربول".

وأشار: "مع كل هذا، اتخذ ليفربول دائمًا موقفًا مفاده أن نجمهم ليس للبيع تمامًا وإنهم بحاجة إلى البقاء حازمين".

وأكد لويس ستيل: " لقد ضحك يورجن كلوب على الاقتراحات بشأن رحيل محمد صلاح، لكن الأمر لن يتطلب عبقرية لتفسير أن المدير الفني يشعر بالقلق بشكل خاص بشأن السعوديين".

وقال: "يتمتع كلوب بقدر أكبر من السيطرة على ليفربول أكثر من أي وقت مضى، ويجب ملاحظة ذلك في ملحمة الانتقالات هذه. سيكون غاضبًا من النادى إذا غادر صلاح هذا الوقت المتأخر من الانتقالات الصيفية".

ورداً حول استعداد اتحاد جدة لتقديم عرض بنهاية أغسطس قال لويس ستيل: "في نهاية المطاف، صلاح يبلغ من العمر 31 عامًا، وعلى مستوى اللعب، قد يكون هذا منطقيًا إذا كان لدى ليفربول الوقت الكافي لاستبداله بشكل مناسب، ليس لديهم مساحة للتنفس الآن على الرغم من أن البيع قد يؤدي إلى إخراج موسمهم عن مساره، ولا توجد طريقتان حيال ذلك".

واختتم حديثه عن صفقة محمد صلاح: "نعم، كل لاعب له سعره، لكن في هذه المرحلة من الانتقالات، يبدو الأمر وكأن الاحتفاظ بالنجم صلاح لا يقدر بثمن".