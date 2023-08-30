الأهلي ينهي مرانه المسائي في النمسا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 أغسطس 2023 10:27 مساءً - إنتهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته المسائية اليوم الأربعاء، في أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، بالنمسا، والتي تحتضن معسكر الإعداد للفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وركز الجهاز الفني خلال المران على الجانب البدني، تحت إشراف مخطط الأحمال أندريس أندويا، حيث يسعى كولر إلى رفع معدلات اللياقة البدنية لكل اللاعبين خلال الفترة الحالية.

وتمكن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، في بداية التدريبات على عقد محاضرة فنية سريعة مع لاعبيه، للتأكيد على العديد من التعليمات الفنية، وشرح بعض الأمور الخاصة باستعدادات الأهلي للموسم الجديد.

وأجرى المدير الفني فقرة خاصة للاعبين، للتدريب بالكرة، كما واصل التركيز على تدريب جميع عناصر الفريق على التصويبات القوية من خارج منطقة الجزاء، بالإضافة لفقرة أخرى مخصصة للتدريب على الكرات العرضية.

ويواصل الأهلي استعداداته اليومية في معسكر النمسا، الذي يستمر حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، استعدادًا للموسم الجديد.