هنا جودة تتوج ببطولة كرواتيا الدولية لتنس الطاولة تحت 19 سنة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 أغسطس 2023 11:28 مساءً - توجت هنا جودة، لاعبة منتخب تنس الطاولة سيدات، بلقب بطولة كرواتيا لتحت 19 سنة، بعد أن فازت بلقب مرحلة تحت 17 سنة لتجمع بين اللقبين بالبطولة.

وتوجت هنا جودة ببطولة كرواتيا بعد الفوز على لاعبة اليابان إيميدا مانامى بنتيجة 1/3، ولاعبة أوكرانيا اناستاسيا بوندير بنتيجة 0/3، ثم الفوز على لاعبة الهند سيالى راچيش بنتيجة 0/3، وفازت فى النهائى على بطلة أوكرانيا ميا جريسل بنتيجة 3/0.

وتأتى مشاركة هنا جودة فى بطولة كرواتيا ومن قبلها بطولة التشيك الدولية، فى إطار الاستعداد لبطولة أفريقيا التى تقام بتونس.

ويستعد منتخب الطاولة للمشاركة فى منافسات البطولة الأفريقية التي تقام بتونس الشهر المقبل، بمشاركة منتخبى الرجال والسيدات.