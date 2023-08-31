وزير التربية والتعليم يتفقد الفصول سابقة التجهيز بمدرسة الضبعة الإعدادية بنات بمحافظة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 31 أغسطس 2023 10:29 صباحاً - قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صباح اليوم بتفقد الفصول سابقة التجهيز بمدرسة الضبعة الإعدادية بنات التابعة لإدارة الضبعة التعليمية بمحافظة مطروح، وذلك تمهيدا لافتتاحها فى بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وقد رافق الوزير خلال تفقد المدرسة الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية، وعمرو شحاته مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح وعددا من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

وخلال تفقده المدرسة، أكد الدكتور رضا حجازي أهمية الفصول سابقة التجهيز في التغلب على الكثافات الطلابية في المدرسة والمساهمة في تطوير آدائها.