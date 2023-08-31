مجلس جامعة الأزهر يهنئ كلية الهندسة بنين بالقاهرة باعتماد ثلاثة برامج تعليمية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 31 أغسطس 2023 10:29 صباحاً - قدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، التهنئة إلى كلية الهندسة بنين بالقاهرة برئاسة الدكتور محمد مهنى، عميد الكلية، والدكتور أشرف المراكبي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد سعد الدين، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب؛ بمناسبة حصول ثلاثة برامج تعليمية جديدة على شهادة الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء شملت: «التخطيط العمراني - الهندسة المعمارية - هندسة الإنشاءات».

وأشاد مجلس جامعة الأزهر بجهود كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، مثمنًا إسهامات أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م، والتي كان آخرها منذ أسابيع فوز طلاب الكلية (قسم هندسة التعدين والبترول) بجائزة التمييز الدولي من جمعية مهندسي البترول الأمريكية للعام الثالث على التوالي.

وثمن مجلس جامعة الأزهر هذه الجهود العلمية المتميزة التي تسهم في بناء الوطن وتقدمه في الجمهورية الجديدة؛ انطلاقًا من أن العلم والبحث العلمي هما القاطرة الحقيقية للتنمية.