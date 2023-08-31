رابط بوابة مصر الرقمية لـ استخراج بطاقة تموين بدل فاقد

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رياض - احمد صلاح - تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير من خلال بوابة مصر الرقمية خدمة استخراج بطاقة تموين بدل فاقد، وذلك ليتم التيسير على جميع أصحاب البطاقات ممن تعرضوا إلى فقد البطاقة أو كسرها أو تلفها، وهذا للحصول على جميع المقررات التموينية من منافذها.

استخراج بطاقة تموين بدل فاقد

ويريد العديد من المواطنين أن يقومون بـ استخراج بطاقة تموين بدل فاقد في حالة فقدان البطاقة التموينية أو تعرضها إلى أي مشاكل تحدث فيها، وهي لها أهمية للحصول على جميع السلع من المنافذ الخاصة بها، وذلك لأنها من أكثر الأشياء الهامة التي يبحث عنها الجميع في الوقت الحالي.

وتقوم الدولة بتقديم الخدمة لكل المواطنين لتوفير عليهم الوقت والجهد على كل المواطنين، وهذا يكون من خلال توفير خدماتها من خلال الانترنت عبر بوابة مصر الرقمية، ويستطيع كل المواطنين أن يقومون باستخراج البدل التالف الخاص ببطاقة التموين أو بدل الفاقد بسهولة وسرعة.

رابط بوابة مصر الرقمية لاستخراج بدل فاقد

ويستطيع المواطنين استخراج بدل فاقد أو تالف لـ بطاقة التموين من خلال اتباع العديد من الخطوات السهلة والبسيطة، ويكون على بوابة مصر الرقمية والتي تستوجب السير على ما يلي:

لكل من يريدون استخراج بدل الفاقد أو التالف لبطاقة التموين أن يدخل الشخص على بوابة مصر الرقمية.

يختار المواطن من بين الخدمات النقر على بدل فاقد أو تالف بطاقة التموين.

وتشمل هذه الخطوة على ادخال كل البيانات الخاصة بالمواطن بشكل دقيق.

والمواطن الذي يريد أن يستخرج بطاقة التموين عليه أن يضغط على كلمة موافق ووضع رقم البطاقة التموينية.

ويختار المواطن المحافظة ويضع الرقم القومي الذي يخص صاحب بطاقة التموين والنقر على كلمة عرض.

ويجب أن يدخل الشخص رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب بطاقة التموين واختيار الصفحة التي تخص طلب بدل فاقد أو تالف.

ويضغط في النهاية على تسجيل الطلب الخاص ببطاقة بدل فاقد أو تالف.