انت الأن تتابع خبر لمدة 8 ساعات .. قطع المياه بكره عن هذه الأماكن في أسوان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة أسوان عن قطع المياه غداً الجمعة الموافق الأول من شهر سبتمبر 2023، عن بعض المناطق في المحافظة بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية

قطع المياه:

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة أسوان جميع المعلومات قطع المياه من حيث أماكن التي سوف تنقطع عنها وذلك المدة الزمنية، عن طريق بيان نشرته خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الخميس 31 أغسطس على الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك

موعد قطع المياه في أسوان :

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان أن سيتم مدة قطع المياه 8 ساعات بداية من الساعة العاشرة مساء غداً الجمعة وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت القادم الموافق الثاني من شهر سبتمبر القادم

سبب قطع المياه في أسوان :

وأكدت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة أسوان أن سبب قطع المياه يتمثل في أعمال فنية تهدف لتحسين خدمة مياه الشرب بمدينة أسوان

أماكن قطع أسوان :

وكشف شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة أسوان عن المناطق التي سوف ينقطع عنها المياه والتي تتمثل في طريق النفق، ارض الجميلى، الحصايا، اطلس ،فندق توليب، مدخل مدينة أسوان، الجزيرة، صالح حرب، الكسارة، السيل الجديد، السيل الريفى، عباس فريد، ارض الوشوك، الشيخ هارون، عزبة الحدود، الشادر القديم، وضعف في مناطق وسط البلد والحكروب

طالب عاجل :

وطالبت شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة أسوان من كافة المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.