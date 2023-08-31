انت الأن تتابع خبر لمدة 6 ساعات .. قطع المياه عن هذه الأماكن في محافظة بني سويف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد أماكن في محافظة بني سويف قطع المياه اليوم الخميس الموافق 31 أغسطس الجاري، نتيجة ما تقوم به شركة مياه الشرب والصرف الصحي من أعمال خلال هذه الأيام

قطع المياه:

ونشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف بيان خلال الساعات القليلة الماضية الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والذي تحدثت فيه عن معلومات حول قطع المياه من حيث أماكن التي سوف تنقطع عنها وذلك المدة الزمنية

موعد قطع المياه في بني سويف:

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف أنه عملية قطع المياه سيكون لمدة 6 ساعات حيث أنها ستبدأ من الساعة تمام الساعة التاسعة صباحاً حتي الثالثة عصراً من نفس اليوم

سبب قطع المياه في بني سويف :

وأضافت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة بني سويف أن سبب قطع المياه وهي أعمال الصيانة وكذلك أعمال استكمال تركيب طلمبات مياه جديدة بمحطة مياه الشيخ عابد بمركز سمسطا

أماكن قطع بني سويف:

وأوضحت شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة بني سويف عن المناطق التي سوف ينقطع عنها المياه والتي تتمثل في مدينة سمسطا بالكامل ومجلسي قروي الشنطور ومازوره بمركز سمسطا

تنوية هام :

ونوهت شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة بني سويف على جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.