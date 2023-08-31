انت الأن تتابع خبر لآجل غير مسمي .. قطع الكهرباء عن أكثر من 20 منطقة في جنوب سيناء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت الوحدة المحلية لمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء بيان خلال الساعات القليلة الماضية بيان حول قطع الكهرباء اليوم الخميس 31 أغسطس الجاري بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء في الفترة الحالية

قطع الكهرباء: وأوضحت الوحدة المحلية لمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء في البيان الذي نشرت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بك خلال الساعات الماضية المعلومات المتعلقة بـ” قطع الكهرباء” من حيث المناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء، الفترة الزمنية التي يظل فيها التيار منقطع، وأسباب انقطاعه

موعد قطع الكهرباء في جنوب سيناء:

وأشارت الوحدة المحلية لمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء أنه سوف يتم قطع الكهرباء لفترة غير محدد بداية من بداية من الساعة السابعة صباحًا وحتى انتهاء أعمال الصيانة ، بسبب أعمال الدورية على خطوط الكهرباء بمجمع كهرباء الفرافرة ، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة شركة كهرباء جنوب سيناء الموسعة خلال شهر أغسطس كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.

أماكن قطع الكهرباء في جنوب سيناء:

وأكدت الوحدة المحلية لمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء أن المناطق التي سوف تشهد قطع التيار الكهربائي هي حي الزهراء، المنطقة الصناعية، خط هوائي آبار شرم الشيخ، الـ 88 وحدة، حي النادي، حي السلام، حي الأوقاف، أرض جمعية المطار، مطار الطور، منطقة الجبيل بالكامل، كمين الساحل، المستشفى العسكري، المرور، المجزر الآلي، اللواء 313، قسم الشرطة، مجمع الأفران، المخابرات، مجلس المدينة، مديرية الأمن، الأمن الوطني.

تنويه هام :

ونوهت الوحدة المحلية لمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء أنه يجب المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل، تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع، على أن يتم عودة التيار بعد الانتهاء مما يتم القيام به في أسرع وقت حتي لا يحدث أي تعطيل لأعمال الموطنين اليومية