صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى على ضرورة التوصل لاتفاق حول سد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 31 أغسطس 2023 12:29 مساءً - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة صباح اليوم الخميس، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى موقف مصر بشأن الالتزام بالتوصل لاتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعى مصالح وشواغل الدول الثلاث.

وذكرت الصحيفة ذلك تحت عنوان " السيسى لوفد الكونجرس الأمريكى : ملتزمون بالتوصل لاتفاق قانوني حول ملء وتشغيل سد النهضة " مشيرة إلى لقاء الرئيس أمس، مع وفد موسع رفيع المستوى من الحزبين الديموقراطي والجمهوري بالكونجرس الأمريكي.

كما أكد الرئيس خلال اللقاء موقف مصر الثابت بالقضية الفلسطينية بضرورة دفع الجهود الدولية، للتوصل إلى حل عادل وشامل، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يفتح الآفاق الرحبة للسلام الدائم والأمن والتعايش السلمي والازدهار لجميع شعوب المنطقة.

وتابعت الصحيفة أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن اللقاء شهد تأكيد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة، والأهمية التي توليها الدولتان لتعزيز علاقاتهما على جميع المستويات، الرسمية والبرلمانية والشعبية، لاسيما في ظل الواقع الإقليمي والدولي المضطرب وما يفرزه من تحديات متصاعدة، وأزمات عالمية في الغذاء والطاقة والتمويل، طال تأثيرها العديد من دول العالم.