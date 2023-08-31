الأعلى للإعلام: دراسات عليا بأكاديمية الفنون للصحفيين والإعلاميين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 31 أغسطس 2023 12:29 مساءً - في إطار التعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومختلف المؤسسات ، تلقى رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام كرم جبر خطابا من الدكتورة رانيا يحيى عميد المعهد العالي للنقد الفنى لتيسير مهمة الراغبين من الصحفيين والإعلاميين للدراسة بالمعهد للحصول على دبلومة النقد الفني أو التذوق الفني كل حسب شهادته الجامعية ، وذلك للعام الجامعى 2023/2024، وابدى رئيس المجلس ترحيبه بالدعوة والمساهمة فى نجاحها ، بما يخدم الزملاء الراغبين فى الدراسة.

علماً بأن آخر موعد للقبول بالمعهد يوم 14/9/2023.