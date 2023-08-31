رئيس السكك الحديدية: محطة الصعيد ستفتتح خلال أسابيع وتعد طفرة تواكب التطوير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 31 أغسطس 2023 02:23 مساءً - قال رئيس هيئة سكك حديد مصر محمد عامر، إن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من محطة قطار صعيد مصر، تمهيدا لافتتاحها خلال أسابيع، بتكلفة إنشاء جاءت بتمويل ذاتي من موارد الهيئة بلغت حتى الآن نحو 3.5 مليار جنيه.

وأوضح عامر - خلال جولة تفقدية لمحطة قطار الصعيد ببشتيل اليوم الخميس - إلى أن إنشاء المحطة يأتي ضمن خطة وزارة النقل وتطوير النقل السككي، مؤكدا أن عدد القطارات الجديدة التي دخلت الخدمة تبلغ نحو 1350 قطارا زادت عن الطاقة الاستيعابية لمحطة رمسيس ما استلزم إنشاء محطة بشتيل على غرار مختلف التجارب العالمية بوجود محطتين أو أكثر للقطارات بعواصم الدول، وأن المحطة أسهمت في تغيير المنطقة المحيطة بها، من خلال توفير فرص العمل والربط بالعديد من المحاور المرورية وخط المونوريل.

وأشار رئيس الهيئة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إلى أن محطة قطار صعيد مصر حاصلة على الكود المصري لذوي الهمم من خلال توفير كل السبل للحركة والوصول إلى مختلف الخدمات.

وتابع أن محطة بشتيل تعد من المحطات الذكية والصديقة للبيئة وتستغل الإضاءة الطبيعية طوال ساعات النهار لتوفير الطاقة، فضلا عن الخدمات الذكية والتكنولوجية الأخرى التي تستهدف التيسير على جمهور الركاب، مستعرضا النسق المعماري الفرعوني لمحطة القطارات التي تخدم صعيد مصر، وما تتمتع به من البهو ذي النسق المعماري الذي يحافظ على الهوية البصرية المصرية وتزينه أعمدة زهرة اللوتس.

ونوه بأن مشروع محطة الصعيد متكامل ويتضمن مركزا تجاريا وجراجا متعدد الطوابق، مشيرا إلى أن خدماته على غرار كل خدمات السكك الحديدية ودون أي زيادة في الرسوم، وأن المحطة تخدم الوجه القبلي من خلال 4 أرصفة، والمناشي من خلال 6 أرصفة، لافتا إلى أن توقيع عقد تطوير خط القاهرة- بني سويف بالتعاون مع القطاع الخاص سيسمح بزمن تقاطر 15 دقيقة فقط، استنادا لقدرة المحطة الجديدة.