وزيرة التضامن تتفقد إعادة رفع كفاءة منازل المواطنين العائدين بقرى جنوب الشيخ زويد (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 31 أغسطس 2023 02:24 مساءً -

تفقدت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، إعادة رفع كفاءة منازل المواطنين العائدين الي قري مركز الشيخ زويد.

وقال المحافظ، أن أنه يتم رفع كفاءة عدد 150 منزل من بينهم 30 منزل في قرية الخروبة و40 منزل في قرية قبر عمير و80 منزل في قرية الجورة بقيمة 30 مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي.

بدورها قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم تنفيذ عدد من التدريبات للسيدات بجانب تدريب الشباب لتوفير فرص عمل حقيقية لهم لزيادة دخل الاسرة من خلال البرامج التي تنفذها الوزارة.

وعلي هامش الجولة التفقدية التقت الوزيرة عدد من سيدات قرية الخروبة والتي طالبن خلالها برفع كفاءة عدد من منازل القرية علي نفقة وزارة التضامن الاجتماعي، حيث وجهت بدارسة تلك المطالب، كما قامت الوزيرة بزيارة منزل احد المواطنين في القرية وتم بحث احتياجاته.