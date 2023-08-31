انطلاق معارض «أهلًا مدارس» بالمحافظات 15 سبتمبر المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 31 أغسطس 2023 03:29 مساءً - تنطلق فعاليات مهرجان «أهلا مدارس 2024» في 15 سبتمبر المقبل، وتنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والغرف التجارية واتحادها العام، وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء في محافظات مصر للعام الثامن على التوالي.

وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، في تصريحاته اليوم، إن المبادرة ستنطلق يوم 15 سبتمبر بدءًا بالمعرض الرئيسي الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع غرفة القاهرة في مبنى جهاز المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر، وذلك بالتزامن مع معارض في عواصم المحافظات تنظمها الغرف التجارية بكل محافظة.

وأشار «الوكيل» إلى أنه جار التنسيق بين رؤساء الغرف في كل محافظة والمحافظين لتحديد موقع للمعرض بكل محافظة، وتوفير الحراسة والكهرباء والنظافة كالمتبع سنويًا، حيث ستقوم الغرف بإنشاء وإدارة المنافذ والتنسيق مع الموردين لضمان توافر السلع المخفضة طوال فترة المعارض والتي ستستمر لمدة أسبوعين بالتزامن مع الأوكازيون الصيفى الذي تم مده لنهاية شهر سبتمبر.

وأضاف «الوكيل» أنه في ضوء المسؤولية المجتمعية للغرف التجارية عبر قرن من الزمان، فستقوم الغرف التي تسمح مواردها المالية بتخصيص مبلغ لسداد رسوم المدارس للتلاميذ الأولى بالرعاية أو توزيع شنط مدارس لهم تحتوي على الأدوات المدرسية الأساسية من كشاكيل وأقلام وغيرهما، على أن يتم توزيعها من خلال المحافظة بالتنسيق مع مديريات التضامن والتربية والتعليم.

من جانبه، قال الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد، إن المعرض سيقوم بتوفير مستلزمات المدارس بأسعار الجملة، وذلك بالتنسيق مع المنتجين مباشرة، وتدعم الصناعة المصرية، وتتضمن الأدوات المكتبية والملابس والأحذية والحقائب المدرسية والمواد الغذائية والحاسبات الآلية ومستلزماتها، ولأول مرة الكتب الخارجية التي نسعى لتوفيرها بصورة رقمية لتجاوز آثار ارتفاع تكلفة الورق والطباعة، كما تقوم الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى بإعادة مبادرة حاسب لكل طالب بالتنسيق بين المنتجين وعدد من البنوك لتقسيط التكلفة.

وأضاف «عز» أنه جار حصر التكلفة لكل غرفة، لمكاتبة وزير التجارة والصناعة للموافقة على الخصم من الاحتياطي النقدي للغرف لبدء التنفيذ.