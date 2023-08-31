وزيرة التضامن من الشيخ زويد: الدولة تنفذ برامج لصالح الأسرة السيناوية لزيادة دخلها وتنميتها (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 31 أغسطس 2023 03:30 مساءً -

تفقدت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، القافلة الطبية التي ينفذها الهلال الأحمر المصري في مدينة الشيخ زويد.

وقال المحافظ، أن القافلة تضم 5 تخصصات طبية وهي "العيون والنساء والانف والأذن والمسالك" بجانب عيادات تنظيم الاسرة، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج بالمجان.

وأشار المحافظ أن القافلة تأتي ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.

أضاف المحافظ، أنه تم توزيع عدد 2500 كرتونة مواد غذائية و2000 شنطة مدرسية و2000 شنطة أدوات نظافة علي المستحقين من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة بجميع مؤسساتها تهتم بسيناء وأهلها، وأن الوزارة تنفذ عدد من البرامج لصالح الاسرة السيناوية لزيادة دخلها وتنميتها.

كما تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، اليوم ، إعادة رفع كفاءة منازل المواطنين العائدين الي قري مركز الشيخ زويد.

وقال المحافظ، أن أنه يتم رفع كفاءة عدد 150 منزل من بينهم 30 منزل في قرية الخروبة و40 منزل في قرية قبر عمير و80 منزل في قرية الجورة بقيمة 30 مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي.

بدورها قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم تنفيذ عدد من التدريبات للسيدات بجانب تدريب الشباب لتوفير فرص عمل حقيقية لهم لزيادة دخل الاسرة من خلال البرامج التي تنفذها الوزارة.

وعلي هامش الجولة التفقدية التقت الوزيرة عدد من سيدات قرية الخروبة والتي طالبن خلالها برفع كفاءة عدد من منازل القرية علي نفقة وزارة التضامن الاجتماعي، حيث وجهت بدارسة تلك المطالب.