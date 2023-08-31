انت الأن تتابع خبر حالة الطقس الساعات القادمة .. الأرصاد تعلن ارتفاع في درجات الحرارة اليوم الخميس 31 أغسطس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حسمت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها قبل قليل اليوم الخميس الموافق 31 أغسطس الجاري حالة الطقس الساعات القادمة على محافظات جمهورية مصر العربية، في الأجواء الغير مستقرة التي تشهدها البلاد

حالة الطقس :

وأوضحت الأرصاد أن البلاد تتعرض إلي أجواء غير مستقرة في هذه الأيام والتي كان لها تأثير حالة الطقس وحيث هناك سقوط الأمطار وارتفاع نسب الرطوبة في الجو وتسجيل زيادة في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لها.

حالة الطقس الساعات القادمة:

وأوضحت هيئة الأرصاد بيان قبل قليل على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أن حالة الطقس الساعات القادمة على مصر، سوف تشهد أجواء ساخنة بسبب استمرار ارتفاع في درجات الحرارة على مصر علاوة على ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس خاصة في ساعات المساء

وأشارت هيئة الأرصاد أنه حالة الطقس الساعات القادمة ستكون أجواء شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ورطبة على محافظات القاهرة الكبري ، ومعتدلة الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في ساعات الليل، مشيرة إلي أنه الرغم من ذلك سوف يكون هناك نشاط طفيف على بعض المناطق الجمهورية وبالتحديد على محافظات القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد ومنطقة الوادي الجديد.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الخميس 31 أغسطس 2023:

وحددت الأرصاد الأماكن التي يتوقع أن يسقط الأمطار خلال الساعات القادمة من اليوم الخميس31 أغسطس الجاري والتي تتمثل في السواحل الشمالية الغربية على مطروح والسلوم وشمال الوجه البحرى ،على أن تكون خفيفة وعلى فترات متقطعة من اليوم،