انت الأن تتابع خبر تنسيق جامعة حلوان الأهلية 2024 .. لن تتخيل كلية هدنسة نزلت لكام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سادت حالة من التساؤل بين طلاب الثانوية العامة الذين اجتازوا هذه المرحلة التعليمية خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الخميس الموافق 31 أغسطس الجاري، بشأن تنسيق جامعة حلوان الأهلية 2024.

جامعة حلوان الأهلية:

وأعلنت جامعة حلوان الأهلية مساء أمس الأربعاء عن برنامج هندسة الروبوتات والميكاترونيات والتي تهدف إلي من الإعلان عن هذا القرار إخراج جيل من الحاصلين على كلية الهندسة القادرين على تصميم وتطوير الروبوتات والمنتجات التي تعمل بالذكاء الصناعي

تنسيق جامعة حلوان الأهلية 2024:

في هذا السياق كشفت جامعة حلون الأهلية خلال الفترة الماضية عن تنسيق جامعة حلوان الأهلية 2024 هي كما يلي:

1- الحد الأدنى لكلية الطب في تنسيق حلوان الأهلية 2024 يبلغ 82%

2- الحد الأدنى لكلية طب الأسنان في تنسيق حلوان الأهلية 2024 يبلغ 79%.

3- الحد الأدنى لكلية الصيدلة في تنسيق حلوان الأهلية 2024 يبلغ 78%.

4- الحد الأدنى لكلية العلاج الطبيعي في تنسيق حلوان الأهلية 2024 يبلغ 78%

5- الحد الأدنى لكلية الهندسة في تنسيق حلوان الأهلية 2024 يبلغ 65 %.

6- الحد الأدنى لكلية العلوم علوم الحاسب في تنسيق حلوان الأهلية 2024 يبلغ 62 %.

7- الحد الأدنى لكلية تكنولوجيا العلوم الصحية وكليات التكنولوجيا الحيوية في تنسيق حلوان الأهلية 2024 يبلغ 59%.

8- الحد الأدنى لكليات الفنون التطبيقية (الشعبة العلمية) في حلوان الأهلية 2024 يبلغ 59 %.

9- الحد الأدنى لكليات العلوم الأساسية في حلوان الأهلية 2024 يبلغ 58%.

10- الحد الأدنى لكليات الإعلام وفنون الاتصال (الشعبة الأدبية في تنسيق حلوان الأهلية 20242023 يبلغ 55 %.

مصاريف جامعة حلون الأهلية 2024:

1- طب الأسنان ما يقارب 110 ألف جنيه.

2- كلية الهندسة ما يقارب 48 ألف جنيه

3- كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال ما يقارب 35 ألف جنيه.

4- كلية الفنون والفنون التطبيقية 35 ألف جنيه، على أن يتم الإعلان عن مصاريف باقي الكليات خلال الأيام القليلة القادمة.