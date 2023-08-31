وزير التنمية المحلية: 129 متدربا اجتازوا 4 دورات تدريبية في ختام الأسبوع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 31 أغسطس 2023 04:26 مساءً - في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالتوسع في برامج التدريب وبناء القدرات لكوادر الإدارة المحلية بالمحافظات من خلال مركز التدريب بسقارة.

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم الخميس، الموافق ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ بختام فعاليات الأسبوع التدريبي الثالث من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وتم خلاله تسليم شهادات ختام الدورات لـ ١٢٩ متدربين من جميع المحافظات اجتازوا ٤ دورات تدريبية.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية بسقارة قد انتهى من تنفيذ ٤ دورات تدريبية خلال الأسبوع الثالث وهي دورة المراكز التكنولوجية في تعظيم الموارد المحلية ويتم تنفيذها بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر واستفاد منها 45 متدرب من العاملين بالمراكز التكنولوجية ، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال أساسيات التحول الرقمي ويتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وبلغ عدد متدربيها 28 متدرباً من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم،ودورة تطوير الادارات الهندسية وتدرب فيها ٢٨ متدربا، ودورة الشئون القانونية واستفاد منها ٢٨ متدربا.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى استمرار دورة المراكز التكنولوجية وكيفية التعامل والتواصل مع المواطنين والادارات الخلفية وهي نتيجة لتعاون سابق مع الوكالة الالمانية GIZ والتي تم تنفيذها خلال الأسبوع التدريبى الثالث للأسبوع القادم ويستفيد منها ٢٨ متدربا، لافتا إلى أن الوزارة تمضي قدماً في توجهها الاستراتيجي نحو بناء إدارة محلية رقمية، مستخدمة ذراعها التدريبي بسقارة لتعزيز خطتها بالإرتقاء بمستوى العاملين خاصة بالمراكز التكنولوجية في المحافظات وتدريبهم نحو التحول الرقمي ، وكيفية التعامل مع إتاحة خدمات إلكترونية متعددة ، فضلاً عن تطوير التكنولوجيا في إيجاد حلول للقضايا والتحديات التي تواجه المجتمع.

وأشاد المتدربون خلال حفل الختام بالمستوي المتميز للدورات التي نظمها مركز سقارة، ومدى استفادتهم واكتسابهم العديد من المهارات والخبرات التي حصلوا عليها، وأيضاً قدرة المدربون على تغطية الموضوعات من كل الجوانب النظرية والعملية، وكفاءة المادة العلمية المقدمة من المركز ،فضلا عن رقي مستوى الاستضافة الذي قدمه المركز للمتدربين من حيث الإقامة و الاعاشة وتجهيز قاعات التدريب ، مؤكدين أنهم سيعملون على نقل ما تم اكتساب من معرفة وخبرات الي زملائه بالعمل مع تطبيقه لرفع معدل الأداء فى مقار أعمالهم وإحداث تغييرات إيجابية تنعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.