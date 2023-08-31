انت الأن تتابع خبر عاجل وبالأسماء .. إصابة أكثر من 19 شخص في حادث ميكروباص دهشور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب 20 شخص بينهم عدد من الأطفال بكدمات وكسور وإصابات متفرقة في الجسد، إثر حادث انقلاب بين سيارة ميكروباص اليوم الخميس الموافق 31 أغسطس الجاري طريق دهشور على الصحراوي الغربي

حادث ميكروباص دهشور:

وتلقت غرفة عمليات النجدة إفادة في الصحراوي الغربي تفيد بوقوع حادث ميكروباص دهشور وحيث دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي عدد من المستشفيات القريبة من موقع الحادث إلي بالإضافة إلي تواجد عدد من سيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وانتقل ضباط أمن الصحراوي الغربي والجيزة إلي مكان وقوع حادث حادث ميكروباص دهشور للتعرف على التطورات الناتجة عن الحادث وتحديد ملابسات الحادث والاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المدينة عن طريق أوناش المرور.

تفاصيل حادث ميكروباص دهشور:

وأكد المصابين في حادث ميكروباص دهشور أن سبب وقوعه والذي كان بسبب السرعة الزائدة من السائق واختلال عجلة القيادة من يده انقلابها.

أسماء المصابين في حادث ميكروباص دهشور:

وكشف التقرير الطبي عن حادث ميكروباص دهشور عن إصابة 20 حيث جاءت أسمائهم كما يلي :

1- إصابة عطية عيد إبراهيم 55 سنة كسر بالظهر.

2- حماده عرفة صبحي 36 سنة كسر بالأنف

3- إصابة مصطفى صبحي 18 سنة مُصاب بكدمات وسحجات بالوجه.

4- إصابة حسني عبد العال 24 سنة مُصاب بكدمات وسحجات بالوجه

5- إصابة زينهم عيد 39 سنة مُصاب بكدمات وسحجات بالوجه

6- إصابة محمد سعيد بدوي 35 سنة بكسر في الفقرات

7- إصابة أحمد بكر 30 سنة كسر بالساقين

8- إصابة أحمد حنفي 23 سنة وعبد الفتاح جمال 16 سنة مُصاب بكدمات وسحجات بالوجه

9- إصابة محمود خالد 19 سنة، مُصاب بكدمات وسحجات بالوجه

10-إصابة جمال محمود 60 سنة مُصاب بكدمات وسحجات بالوجه

11- إصابة حسن محمود السيد ، مُصاب بكدمات وسحجات بالوجه

14- إصابة “رومانى جرجس” 15 سنة، واخرين مجهولي الهوية