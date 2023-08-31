انت الأن تتابع خبر زيادة مالية 750 جنية لأصحاب المعاشات .. قرار نهائي من الحكومة قبل قليل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج أنه سوف يتم البدء غداً الجمعة الموافق الأول من شهر سبتمبر 2023، في صرف معاشات شهر سبتمبر، لأكثر من 10 مليون و500 ألف من أصحاب المعاشات في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

معاشات شهر سبتمبر:

وأوضحت وزارة التضامن أن هناك العديد من الأماكن التي يمكن لأصحاب المعاشات من صرف معاشات شهر سبتمبر، غداً الجمعة لاسيما وأنه يوافق عطلة رسمية في البلاد، والتي تتمثل في ماكينات الصرف الآلي التابعة لبنك ناصر الاجتماعي والمحافظ الإلكترونية والفروع الإلكترونية لجميع البنوك و منافذ فوري.

زيادة مالية 750 جنيه :

وأشارت التضامن أن معاشات شهر سبتمبر 2023، سوف تشمل على الزيادة الجديدة المعلن عنها من قبل والمطبقة منذ شهر أبريل الماضي بعد توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن حرب روسيا على أوكرانيا والتي أحدثت زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات.

وكشفت الوزارة أن هذه الزيادة تبلغ نسبها 15%، حيث أن الحد الأدني الذي سوف يحصل عليها أصحاب المعاشات يبلغ 175 جنيه أما الحد الأقصى فهو 1635 جنيه، مما يعني أن هناك بعض المستفيدين والقائمين بالصرف سوف يتم صرف لهم ما يقارب 750 جنيه مصري.

توجيه عاجل:

ووجهت وزارة التضامن كافة منافذ الصرف برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أصحاب المعاشات مع التنبيه على وضع الحدود القصوى من الأموال داخل ماكينات الصراف الآلي حتي يتمكنوا من الحصول على أموالهم بكل سهولة ويسر مع تنظيم عملية الصرف ومنع حدوث أي تكدس أو تزاحم حول منافذ الصرف وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والاجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة أصحاب المعاشات.