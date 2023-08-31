التعليم العالي: إنشاء معهد تكنولوجي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالمنصورة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 31 أغسطس 2023 05:23 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص إنشاء المعهد التكنولوجي العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالمنصورة، ويتكون من التخصصات الآتية بنظام الدراسة 2+2: قسم نظم المعلومات، قسم تكنولوجيا المعلومات.

المعهد التكنولوجي العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

وتابع القرار: يقبل بالمعهد المؤهلات الآتية:

بالنسبة للمرحلة الأولى يقبل المعهد الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بشعبتيها علمي علوم - علمي (رياضة) وما يقرء المجلس الأعلى للجامعات من شهادات.بالنسبة للمرحلة الثانية يقبل المعهد الحاصلين على دبلوم المعهد وذلك بشرط الحصول على تقدير عام (جيد) على الأقل.

وأوضح القرار تكون مدة الدراسة بالمعهد سنتين دراسيتين للمرحلة الأولى يمنح من يجتازها بنجاح درجة الدبلوم فوق المتوسط في مجال التخصص، وكذا سنتين دراسيتين للمرحلة الثانية يمنح من يجتازها بنجاح درجة البكالوريوس في مجال التخصص.

واصل القرار: يعتمد المؤهل من الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يتم قبول الطلاب بالمعهد عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، وشدد أن المعهد يلتزم بتطبيق الخطط والمناهج الدراسية التي تعتمد من لجنة القطاع، وتخضع الامتحانات بالمعهد لإشراف وزارة التعليم العالي.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص إنشاء المعهد التكنولوجي العالي للتجارة والعلوم الإدارية بالمنصورة التابع لمؤسسة المستقبل التعليمية، والذي يتكون من الشعب الآتية بنظام الدراسة 2+ 2:

شعبة نظم معلومات الأعمال.شعبة التسويق.شعبة المحاسبة والمراجعة.

تابع القرار: يقبل بالمعهد المؤهلات الآتية:

بالنسبة للمرحلة الأولى يقبل المعهد الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (بشعبتيها) وما يقره المجلس الأعلى للجامعات من شهادات.بالنسبة للمرحلة الثانية يقبل المعهد الحاصلين على دبلوم المعهد كما يقبل الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية التجارية وذلك بشرط الحصول على تقدير عام جيد على الأقل.

وبخصوص مدة الدراسة بالمعهد، أوضح القرار: تكون سنتين دراسيتين للمرحلة الأولى يمنح من يجتازها بنجاح درجة الدبلوم فوقالمتوسط في مجال التخصص، وسنتين دراسيتين للمرحلة الثانية يمنح من يجتازها بنجاح درجة البكالوريوس.

في مجال التخصص، ويعتمد المؤهل من السيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مادة 5 - يتم قبول الطلاب بالمعهد عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

وشدد القرار: يلتزم المعهد بتطبيق الخطط والمناهج الدراسية التي تعتمد بالموافقة عليها من لجنة قطاع المعاهد التجارية.