مران الأهلى فى النمسا.. وكولر: لأوقت للراحة (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 31 أغسطس 2023 05:24 مساءً -

خاض النادي الأهلي مرانه صباح اليوم الخميس بمعسكره الخارجي وتدريبه على إحدى الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالنمسا.

وبدأ كولر المران بمحاضرة فنية مع اللاعبين ثم خوض فقرة بدنية بجانب فقرة حراس المرمى.

وتمكن الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر، إقامة «تراي ماتش» بمشاركة جميع اللاعبين، في تمام الرابعة عصرا بتوقيت النمسا الخامسة بتوقيت القاهرة وذلك خلال معسكر الفريق المقام حاليا في النمسا.

وينهي الأهلي، برنامجه اليوم الخميس، بتناول وجبة العشاء في تمام الثامنة بتوقيت النمسا التاسعة بتوقيت القاهرة، بعدها يتجه اللاعبون إلى الغرف المخصصة لهم في فندق الإقامة.

ويواصل الأهلي استعداداته اليوم الخميس، ضمن معسكر الإعداد المقام في النمسا، ويستمر حتى يوم 6 سبتمبر، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.