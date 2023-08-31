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وزير التعليم يصدر كتابًا دوريًا لتسهيل التحويل لمدارس بدر والعاصمة الإدارية

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 31 أغسطس 2023 06:29 مساءً - أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى كتابا دوريا رقم (31) بتاريخ 31/8/2023 وذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق الاستقرار اللازم لأسر السادة العاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية.

وأكد الكتاب الدورى، أنه يتم التنبيه باتخاذ اللازم نحو تسهيل إجراءات تحويل الطلاب إلى مدارس مدينة بدر والعاصمة الإدارية، وعدم التقيد بالكثافة العددية المقررة، لأبناء العاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية.

كما أشار الكتاب الدورى إلى أن تكون عملية تحويل الطلاب سلطة السادة مديري المديريات والإدارات التعليمية، ودون الرجوع للوزارة، وللم شمل الأسرة، مشددا على جميع الجهات المعنية تنفيذ ما ورد بالكتاب الدوري.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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