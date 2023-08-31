قرعة مرحلة مجموعات دورى أبطال أوروبا للموسم الحالى 2023 - 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 31 أغسطس 2023 07:27 مساءً - أنطلقت فى تمام السابعة من مساء اليوم الخميس، قرعة مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023 - 2024، والتى تستضيفها إمارة موناكو الفرنسية، بحضور ممثلى الأندية الـ 32 المشاركين فى المسابقة.

قرعة دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي الإنجليزي، صاحب لقب آخر نسخة في دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على إنتر ميلان الإيطالي بهدف دون رد، على ملعب أتاتورك بإسطنبول، وتسعى كتيبة الإسباني بيب جوارديولا إلى الحفاظ على اللقب في نسخة 2024.

بينما يعد نادي ريال مدريد هو الأكثر تتويجًا بـ "ذات الأذنين"، بعدما حصد اللقب في 14 مرة سابقة، ويأمل الملكي بقيادة مدربه المخضرم أنشيلوتي إلى استعادة لقب بطولته المفضلة في نسخة الموسم الحالي.

نظام قرعة دوري أبطال أوروبا

ويقسم الاتحاد الأوروبي الأندية المشاركة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا إلى 4 تصنيفات، ويُمنع في دور المجموعات أن يتواجد فريقان من نفس الدولة في مجموعة واحدة.

ومن المتبع أن يتأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 26 فريقًا بصورة مباشرة اعتمادًا على تصنيف الدوريات الأوروبية، وتأتي غلبة المشاركة كالعادة في صف الأندية الإسبانية والأندية الإنجليزية.

فى حين ستكون نسخة هذا الموسم من دوري أبطال أوروبا هي الأخيرة بالنظام الحالي للبطولة، قبل تغييره بداية من الموسم المقبل وزيادة عدد المشاركين من 32 فريقا إلى 36.

ويتم تقسيم الفرق الـ32 إلى ثماني مجموعات من أربعة، فى القرعة، سيتم تصنيف الفرق إلى أربعة أوعية، كل منها من ثمانية فرق، بناءً على الآتي:

-يحتوي الوعاء الأول على حاملي لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ، وأبطال أفضل ستة اتحادات بناءً على تصنيف الاتحاد الأوروبي 2021-22، ونظرًا لأن مانشستر سيتي (بطل الدوري الممتاز 2022–23 ) فاز بدوري أبطال أوروبا 2022–23 ، فإن بطل الاتحاد السابع (هولندا) وهو فريق فينورد سيدخل في الوعاء الأول.

-تحتوي الأوعية 2 و 3 و 4 على الفرق المؤهلة المتبقية، بناءً على التصنيف، ولا يمكن أن يتواجد فريقان من نفس الاتحاد في مجموعة واحدة، وستشهد القرعة مشاركة يونيون برلين الألماني لأول مرة في دور المجموعات.

وجاء تصنيف الأندية المشاركة كالتالي:

التصنيف الأول: مانشستر سيتي، إشبيلية، بايرن ميونيخ، باريس سان جيرمان، برشلونة، بنفيكا، نابولي وفينورد.

التصنيف الثاني: ريال مدريد، إنتر ميلان، دورتموند، أتلتيكو مدريد، لايبزيج، بورتو، أرسنال ومانشستر يونايتد.

التصنيف الثالث: شاختار، ريد بول سازبورج، ميلان، براجا، ايندهوفن، لاتسيو، النجم الأحمر وكوبنهاجن.

التصنيف الرابع: يونج بويز، ريال سوسيداد، جالاتا سراي، سيلتك، نيوكاسل يونايتد، يونيون برلين، أنتويرب ولانس.

مواعيد دورى أبطال أوروبا حتى النهائى

بينما تأتي مواعيد دورى أبطال أوروبا حتى النهائي كالتالي:

-دور المجموعات - من 19-20 سبتمبر إلى 12-13 ديسمبر 2023، كالتالي:

الجولة الأولى: 19-20 سبتمبر 2023

الجولة الثانية: 3-4 أكتوبر 2023

الجولة الثالثة: 24-25 أكتوبر 2023

الجولة الرابعة: 7-8 نوفمبر 2023

الجولة الخامسة: 28-29 نوفمبر 2023

الجولة السادسة: 12-13 ديسمبر 2023

-دور الـ 16: 13-14 و20-21 فبراير إلى 5-6 و12-13 مارس 2024

-ربع النهائي: 9-10 أبريل إلى 16-17 أبريل 2024

-نصف النهائي: 30 أبريل و1 مايو إلى 7-8 مايو 2024

-النهائي: 1 يونيو 2024

وينتظر أن يقام النهائي على ملعب ويمبلي للمرة الأولى منذ عام 2013 والثامنة عبر التاريخ، 3 منها في حقبة دوري الأبطال.