قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر سبتمبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 31 أغسطس 2023 08:24 مساءً - أعلن البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، قائمة المنتخب التي تدخل معسكرا مغلقا لمواجهتي روسيا وديًا في معسكر سبتمبر المقبل.

وجاءت القائمة كالتالي:



حراسة المرمى: حمزة علاء، على محمد سيحا، محمد أحمد السيد، باشا محمد باشا

خط الدفاع: حاتم سكر، محمد طارق، أحمد السيد عبدالنبي، أحمد عيد، محمد سمير، خالد محمد عوض، محمد حمدي، محمد مغربي، عمر فايد.

خط الوسط: محمود صابر، أحمد نبيل كوكا، رأفت خليل، محمود جهاد، على زعزع، مصطفى سعد ميسي، أحمد فوزي، عربي بدر، محمد شحاته، أحمد نادر حواش، أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: عبدالرحمن أجويرو، بلال مظهر.

ووافق اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام على خوض المنتخب الأولمبي مباراتين وديتين مع روسيا يومي 7 و 11 سبتمبر المقبل باستاد السويس ضمن معسكر المنتخب استعدادا للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024.

وينتظم المنتخب الأولمبي فى معسكر إعداد بالعين السخنة من 4 إلى 11 سبتمبر القادم فى بداية استعداده للأولمبياد.

جاءت موافقة اتحاد الكرة بعد استقبال وفد من جانب الاتحاد الروسي خلال الساعات الماضية وأعلن إعجابه بأماكن الإقامة والاعاشة والملاعب بالسويس وأشاد بها، وكان برفقة الوفد الروسي محمود حرب مدير المنتخب الأوليمبي الذى بذل مجهود وفير فى التجهيز للتجربة الروسية ..ضم وفد روسيا مدير المنتخب الأوليمبي الروسي، والمنسق ومديرة العلاقات العامة بالاتحاد الروسي.