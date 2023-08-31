إيرلينج هالاند مهاجم السيتي يتوج بلقب أفضل لاعب فى أوروبا 2023

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 31 أغسطس 2023 08:24 مساءً - توج الدولي النرويجي إيرلينج هالاند بجائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي 2022-2023، في الحفل المقامة حالياً على هامش قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2023-2024.

هالاند

جوائز الأفضل في أوروبا

البداية مع جائزة أفضل لاعب في أوروبا 2023، والتي يتنافس عليها الثلاثي ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي، وإيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي وزميله كيفين دي بروين.

نجح ليونيل ميسي في قيادة منتخب الأرجنتين للقب كأس العالم 2022 في قطر، والثالث في تاريخ التانجو بعد الحصول على المونديال 1978 و1986.

فيما لعب الثنائي إيرلينج هالاند وكيفين دي بروين الدور الأبرز في حصول مانشستر سيتي على الثلاثية التاريخية الموسم الماضي 2022-2023، والمتمثلة في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الإتحاد الإنجليزي، ثم الفوز بلقب السوبر الأوروبي.

أما جائزة أفضل مدرب في العالم 2023، يتصارع عليها بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي ولوتشيانو سباليتي المدير الفني السابق لفريق نابولي ومنتخب إيطاليا الحالي، وسيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان.جوائز الأفضل في أوروبا 2023

فاز بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي بأربعة ألقاب متمثلة في الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي، ودوري أبطال أوروبا وكأس الإتحاد الإنجليزي، والسوبر الأوروبي.

فيما نجح سباليتي في قيادة نابولي للفوز بالدوري الإيطالي الموسم الماضي للمرة الأولى منذ 33 عاما، بينما قاد إنزاجي مواطنه إنتر ميلان للتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 13 عاما، رغم الخسارة أمام مانشستر سيتي، بالإضافة إلي الحصول على لقب كأس إيطاليا.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعبة في أوروبا 2023 الإسبانيتين أيتانا بوناماتي وأوليجا كارمونا المتوجتين مع منتخب بلادهما مؤخرا بلقب كأس العالم للسيدات بعد الفوز على إنجلترا 1-0 في المباراة النهائية.

وأخيرًا شملت قائمة الإتحاد الأوروبي للمرشحين لأفضل مدرب كرة نسائية للموسم المنقضي الهولندية المخضرمة سارينا فيجمان مدربة منتخب إنجلترا، والإسباني خورخي فيلدا مدرب منتخب بلاده، ومواطنه جونتان جيرالديز مدرب برشلونة.