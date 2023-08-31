اتحاد جدة يرفع عرضه لضم محمد صلاح إلى 150 مليون إسترلينى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 31 أغسطس 2023 09:30 مساءً - أبدى نادي الاتحاد السعودي، استعداده لدفع 150 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع مهاجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح، في محاولة قوية للتفاوض على صفقة صيفية أخيرة.

ووفقاً لصحيفة "تليجراف" بات محمد صلاح مطلوب من قبل قادة الدوري السعودي للمحترفين، الذين وقعوا مع كريم بنزيما ونجولو كانتي خلال فترة الانتقالات، ومن المفهوم أنهم أعدوا عرضاً بقيمة تصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني بما في ذلك الإضافات فيما يمكن أن تكون صفقة انتقال قياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

​محمد صلاح

وأكد التقرير لكن حتى الآن لم يتلق الوسطاء الذين يعملون مع النادي أي شيء من أنفيلد لتشجيعهم على إمكانية التوصل إلى صفقة، ليفربول أنفسهم يقولون بشكل خاص أن صلاح ليس للبيع، وهذا قد لا يمنع الاتحاد من تكثيف محاولاته لإغراء صلاح بالدوري السعودي للمحترفين بعد استهداف ثلاثة من زملائه السابقين في فريق ليفربول.

وانتقل جوردان هندرسون وفابينيو إلى السعودية في انتقالات الصيف، بينما توجه روبرتو فيرمينو كلاعب حر بعد انتهاء عقده.

وأكد التقرير أن يورجن كلوب سيتحدث للصحافة غداً الجمعة قبل مباراة الأحد ضد أستون فيلا وسيتم سؤاله عن وضع صلاح، خاصة وأن الموعد النهائي للانتقالات السعودية هو بعد أسبوع من أن الدوري الإنجليزي الممتاز وليفربول لن يكون لديهما سوى القليل من الوقت لإنفاق الرسوم حتى لو كانا على استعداد للقبول بالبيع.

وتحدث كلوب الأسبوع الماضي عن الاهتمام السعودي عن لاعبه المصري وأصر على أنه سيتم رفض أي عروض، وقال: "ليس لدينا عرض، محمد صلاح لا يزال لاعبًا في ليفربول، ومن الواضح أنه بالنسبة لكل الأشياء التي نقوم بها، فهو أساسي وسيظل كذلك. لا يوجد شيء هناك، إذا كان هناك شيء، فإن الجواب سيكون لا".

لا تزال صفقة بيع فيليب كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة في عام 2018 هي أغلى صفقة في الدوري الإنجليزي الممتاز بقيمة 130 مليون جنيه إسترليني، وفي حال إتمام انتقال صلاح ستكون الأغلى تاريخيا.

وأكد محمد نور، لاعب نادي اتحاد جدة الأسبق، أن ناديه بصدد الإعلان عن صفقتين عالميتين فى غضون الساعات القليلة المقبلة، على رأسها النجم المصرى محمد صلاح من ليفربول.

وقال محمد نور فى تصريحات للقناة السعودية إن اتحاد جدة سيعلن رسميا عن صفقة محمد صلاح يوم السبت المقبل، عقب الانتهاء من الارتباط بكلاسيكو الهلال.

كما أكد لاعب اتحاد جدة السابق أن العميد اقترب أيضا من ضم المدافع الإسبانى سيرجو راموس، وسيتم الإعلان عن الصفقة أيضًا عقب لقاء الهلال.

بينما راهن الإعلامى السعودي عثمان أبو بكر فى حديثه مع برنامج "الديوانية" عبر القنوات الرياضية السعودية أن محمد صلاح سيتواجد فى مكة غدا، مؤكدا أنه علم من مصادره الخاصة بأن صفقة النجم المصري حُسمت.