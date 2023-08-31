القرعة الكاملة لمرحلة مجموعات دورى أبطال أوروبا موسم 2023 - 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 31 أغسطس 2023 09:30 مساءً - أسفرت قرعة مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023 - 2024، والتى سحبت مساء اليوم الخميس، فى إمارة موناكو الفرنسية، عن مجموعات متوازنة، ما عدا المجموعة السادسة، والتى يطلق عليها لقب مجموعة الموت.

وتنطلق مباريات مرحلة مجموعات دوري الأبطال للموسم الحالي، يومى 19 و 20 من شهر سبتمبر المقبل.

وجاءت قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا كالتالي:



المجموعة الأولي: بايرن ميونخ الألماني - مانشستر يونايتد - كوبنهاجن الدنماركي - جالاتا سراي التركي.

المجموعة الثانية: إشبيلية الإسباني - أرسنال الإنجليزي - إيندهوفن الهولندي - لانس الفرنسي.

المجموعة الثالثة: نابولي الإيطالي - ريال مدريد - براجا البرتغالي - يونيون برلين الألماني.

المجموعة الرابعة: بنفيكا البرتغالي - إنتر ميلان الإيطالي - ريد بول سالزبورج النمساوي - ريال سوسيداد الإسباني.

المجموعة الخامسة: فينورد الهولندي - أتلتيكو مدريد الإسباني - لاتسيو الإيطالي - سيلتك الاسكتلندي.

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان الفرنسي - بوروسيا دورتموند الألماني - ميلان الإيطالي - نيوكاسل يونايتد الإنجليزى

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي - لايبزيج الألماني - النجم الأحمر الصربي - يونج بويز السويسري.

المجموعة الثامنة: برشلونة الإسباني - بورتو البرتغالي - شاختار الأوكراني - أنتويرب البلجيكي.

قرعة مجموعات دوري الابطال

مواعيد دورى أبطال أوروبا حتى النهائى



بينما تأتي مواعيد دورى أبطال أوروبا حتى النهائي كالتالي:

-دور المجموعات - من 19-20 سبتمبر إلى 12-13 ديسمبر 2023، كالتالي:

الجولة الأولى: 19-20 سبتمبر 2023

الجولة الثانية: 3-4 أكتوبر 2023

الجولة الثالثة: 24-25 أكتوبر 2023

الجولة الرابعة: 7-8 نوفمبر 2023

الجولة الخامسة: 28-29 نوفمبر 2023

الجولة السادسة: 12-13 ديسمبر 2023

-دور الـ 16: 13-14 و20-21 فبراير إلى 5-6 و12-13 مارس 2024

-ربع النهائي: 9-10 أبريل إلى 16-17 أبريل 2024

-نصف النهائي: 30 أبريل و1 مايو إلى 7-8 مايو 2024

-النهائي: 1 يونيو 2024

وينتظر أن يقام النهائي على ملعب ويمبلي للمرة الأولى منذ عام 2013 والثامنة عبر التاريخ، 3 منها في حقبة دوري الأبطال.

ويعتبر مانشستر سيتي الإنجليزي، صاحب لقب آخر نسخة في دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على إنتر ميلان الإيطالي بهدف دون رد، على ملعب أتاتورك بإسطنبول، وتسعى كتيبة الإسباني بيب جوارديولا إلى الحفاظ على اللقب في نسخة 2024.