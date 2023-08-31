تعرف على الفائزين بجوائز الأفضل في أوروبا لعام 2023.. هالاند أفضل لاعب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 31 أغسطس 2023 10:31 مساءً - أسدل الستار مساء اليوم الخميس عن جوائز الأفضل في أوروبا عن الموسم الماضي 2022-2023 في الحفل الذي أقيم بحضور لفيف من رؤساء الأندية الأوروبية وقيادات الاتحاد القاري "يويفا" وعدد من نجوم الكرة الأوروبية على رأسهم النرويجي الدولي إيرلينج هالاند.

وجاءت قائمة المتوجين بجوائز الاتحاد الأوروبي للعام المنقضي كالتالي:

جائزة أفضل لاعب: إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي).

جائزة أفضل مدرب: بيب جوارديولا (مانشستر سيتي).

جائزة أفضل لاعبة: أيتانا بونماتي (برشلونة).

جائزة أفضل مدرب للسيدات: سارينا ويجمان (إنجلترا).

جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي: ميروسلاف كلوزه (ألمانيا).

وقال إيرلينج هالاند عقب تسلمه الجائزة: "يشرفني أن أحصل على لقب أفضل لاعب في أوروبا لهذا العام، هناك العديد من المواهب البارزة في جميع أنحاء أوروبا التي كان من الممكن أن تفوز بهذه الجائزة، لذلك أنا ممتن حقًا لكل من صوت لي، لدينا فريق رائع هنا في مان سيتي ".

أضاف هالاند :"لم تكن هذه الجائزة ممكنة لولا دعم زملائي والمدربين وجميع العاملين في مان سيتي، لقد كان موسمًا رائعًا لنا جميعًا ولي شخصيًا بعد حصولنا على الثلاثية ".

أوضح هالاند: "إن رفع أول لقب لي في الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ودوري أبطال أوروبا كان شعورًا لا يصدق وهو شعور نريد جميعًا مشاركته مرة أخرى هذا الموسم".

ولعب الثنائي إيرلينج هالاند وكيفين دي بروين الدور الأبرز في حصول مانشستر سيتي على الثلاثية التاريخية الموسم الماضي 2022-2023، والمتمثلة في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الإتحاد الإنجليزي، ثم الفوز بلقب السوبر الأوروبي.

وتنافس على جائزة أفضل لاعب في أوروبا الثلاثي ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي، وإيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي وزميله كيفين دي بروين.

نجح ليونيل ميسي في قيادة منتخب الأرجنتين للقب كأس العالم 2022 في قطر، والثالث في تاريخ التانجو بعد الحصول على المونديال 1978 و1986.