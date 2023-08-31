محمد صلاح يصل السعودية غدا لإتمام التعاقد مع اتحاد جدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 31 أغسطس 2023 11:32 مساءً - كشفت تقارير صحفية عن توجه الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لاتمام التعاقد مع فريق الاتحاد.

ووفقاً لصحيفة عكاظ عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "حسم المفاوض الاتحادي صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح لنادي الاتحاد، قادماً من ليفربول الإنجليزي، وسيصل اللاعب إلى جدة عبر طائرة خاصة مساء غد الجمعة".



حسم المفاوض الاتحادي صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح لنادي الاتحاد، قادماً من ليفربول الإنجليزي، وسيصل اللاعب إلى جدة عبر طائرة خاصة مساء غد الجمعة.

✍️: عادل الماس @almas_adel#عكاظ #ان_تكون_اولا https://t.co/3DP5iRfI7h pic.twitter.com/z8RyS93Ojr

وأبدى نادي الاتحاد السعودي، استعداده لدفع 150 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع مهاجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح، في محاولة قوية للتفاوض على صفقة صيفية أخيرة.

ووفقاً لصحيفة "تليجراف" بات محمد صلاح مطلوب من قبل قادة الدوري السعودي للمحترفين، الذين وقعوا مع كريم بنزيما ونجولو كانتي خلال فترة الانتقالات، ومن المفهوم أنهم أعدوا عرضاً بقيمة تصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني بما في ذلك الإضافات فيما يمكن أن تكون صفقة انتقال قياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز.​محمد صلاح

وأكد التقرير لكن حتى الآن لم يتلق الوسطاء الذين يعملون مع النادي أي شيء من أنفيلد لتشجيعهم على إمكانية التوصل إلى صفقة، ليفربول أنفسهم يقولون بشكل خاص أن صلاح ليس للبيع، وهذا قد لا يمنع الاتحاد من تكثيف محاولاته لإغراء صلاح بالدوري السعودي للمحترفين بعد استهداف ثلاثة من زملائه السابقين في فريق ليفربول.

وانتقل جوردان هندرسون وفابينيو إلى السعودية في انتقالات الصيف، بينما توجه روبرتو فيرمينو كلاعب حر بعد انتهاء عقده.

وأكد التقرير أن يورجن كلوب سيتحدث للصحافة غداً الجمعة قبل مباراة الأحد ضد أستون فيلا وسيتم سؤاله عن وضع صلاح، خاصة وأن الموعد النهائي للانتقالات السعودية هو بعد أسبوع من أن الدوري الإنجليزي الممتاز وليفربول لن يكون لديهما سوى القليل من الوقت لإنفاق الرسوم حتى لو كانا على استعداد للقبول بالبيع.

وتحدث كلوب الأسبوع الماضي عن الاهتمام السعودي عن لاعبه المصري وأصر على أنه سيتم رفض أي عروض، وقال: "ليس لدينا عرض، محمد صلاح لا يزال لاعبًا في ليفربول، ومن الواضح أنه بالنسبة لكل الأشياء التي نقوم بها، فهو أساسي وسيظل كذلك. لا يوجد شيء هناك، إذا كان هناك شيء، فإن الجواب سيكون لا".