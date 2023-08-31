رئيس الاتحاد الأوروبي يحسم مشاركة الأندية السعودية فى دوري الأبطال

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 31 أغسطس 2023 11:32 مساءً - حسم ألكسندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، موقفه من مشاركة الأندية السعودية، فى مسابقة دوري أبطال أوروبا، بنظامها الجديد، بداية من موسم 2024 - 2025.

ويحاول اتحاد القدم السعودي الحصول على دعوة لمقعد في البطولة الأوروبية الأكبر للأندية، للفريق الفائز بالدوري.

وقال تشيفيرين، على هامش حفل مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا: "بإمكان الأندية الأوروبية فقط المشاركة في دوري الأبطال، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر".

وأضاف: "الأندية السعودية لن تلعب أبدًا في دوري أبطال أوروبا أو أي مسابقة أوروبية أخرى".

وتابع: "كان هناك وضع مماثل مع الصين، والتي جلبت لاعبين في نهاية مسيرتهم وقدمت لهم الكثير من الأموال، بعدها كانت النتيجة عدم تطور الكرة الصينية".

وسيتغير شكل منافسات دوري أبطال أوروبا في موسم (2024 - 2025) ليصبح عدد الأندية المشاركة 36 فريقاً، وتقام المنافسات بينهم بحيث يلعب كل فريق ثمان مباريات قبل التأهل للمرحلة النهائية.