انت الأن تتابع خبر عاجل وبالأسماء .. قطع المياه عن هذه الأماكن لمدة 8 ساعات في أسوان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد مناطق في محافظة أسوان عن قطع المياه اليوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2023، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها شركة المياه والصرف الصحي في الفترة الحالية

قطع المياه:

ونشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة أسوان تفاصيل قطع المياه من حيث أماكن التي سوف تنقطع عنها وذلك المدة الزمنية، في بيان على الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان أن سيتم مدة قطع المياه 8 ساعات بداية من الساعة العاشرة مساء اليوم وحتى الساعة السادسة صباح غداً السبت القادم الموافق 2 شهر سبتمبر الجاري

سبب قطع المياه في أسوان :

وأوضحت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة أسوان أن سبب قطع المياه يرجع إلي أعمال فنية تهدف لتحسين خدمة مياه الشرب بمدينة أسوان

أماكن قطع أسوان :

وحددت شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة أسوان المناطق التي سوف ينقطع عنها المياه والتي تتمثل في طريق النفق، ارض الجميلى، الحصايا، اطلس ،فندق توليب، مدخل مدينة أسوان، الجزيرة، صالح حرب، الكسارة، السيل الجديد، السيل الريفى، عباس فريد، ارض الوشوك، الشيخ هارون، عزبة الحدود، الشادر القديم، وضعف في مناطق وسط البلد والحكروب

طالب عاجل :

وتوجهت شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة أسوان بطلب عاجل وهام من كافة المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.

موعد قطع المياه في أسوان :