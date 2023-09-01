انت الأن تتابع خبر بالليل .. قطع المياه عن هذه الأماكن في محافظة القاهرة لمدة 12 ساعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني أماكن في محافظة القاهرة قطع المياه اليوم الجمعة الموافق الأول من شهر سبتمبر الجاري، نتيجة ما تقوم به شركة مياه الشرب والصرف الصحي من أعمال خلال هذه الأيام

قطع المياه:

وشاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القاهرة بيان خلال الساعات القليلة الماضية على الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والذي تحدثت فيه عن معلومات حول قطع المياه من حيث أماكن التي سوف تنقطع عنها وذلك المدة الزمنية

موعد قطع المياه في القاهرة :

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القاهرة أنه عملية قطع المياه سيكون لمدة 12 ساعة حيث أنها ستبدأ من الساعة تمام الساعة العاشرة مساء اليوم حتي الساعة العاشرة صباح غداً السبت الموافق الثاني من شهر سبتمبر 2023

سبب قطع المياه في القاهرة :

وأوضحت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة القاهرة أن سبب قطع المياه وهي أعمال الصيانة وكذلك أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200مم بشارع عبد الحميد بدوى أمام الكلية الحربية

أماكن قطع بني القاهرة:

وأكدت شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة بني سويف عن المناطق التي سوف ينقطع عنها المياه والتي تتمثل في عين شمس، مصر الجديدة، مدينة نصر، و الحى العاشر

تنوية هام :

ونوهت شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة القاهرة على جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.