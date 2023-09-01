انقطاع المياه عن مصر الجديدة ومدينة نصر وعين شمس مساء اليوم لمدة 12 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 سبتمبر 2023 01:31 مساءً - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، انقطاع المياه عن مناطق (عين شمس، مصر الجديدة، ومدينة نصر، والحي العاشر)، وذلك اعتباراً من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة 10 صباح غدًا السبت.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200مم بشارع عبدالحميد بدوي أمام الكلية الحربية.

وأهابت الشركة، بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، على أن يتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجاناً بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 أو التواصل عبر خدمة الواتس آب على رقم 01206665125.