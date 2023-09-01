قيمة انتقالات محمد صلاح لأندية أوروبا قبل صفقة اتحاد جدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 سبتمبر 2023 01:31 مساءً - يسعى نادى اتحاد جدة السعودى بقوة نحو ضم النجم المصرى محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزى إلى صفوفه، وذلك قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات فى أوروبا اليوم الجمعة، فى الوقت الذى يتمسك فيه الريدز بلاعبه المصرى.

ووفقًا للصحفى البريطانى الموثوق بن جاكوبس، فمن المتوقع أن يرفع الاتحاد عرضه من 150 مليون يورو إلى 200 مليون يورو فى آخر أيام سوق الانتقالات، من أجل إقناع الريدز بالموافقة على العرض.

ونرصد فيما يلي قيمة انتقالات محمد صلاح لأندية أوروبا قبل صفقة الاتحاد المتوقعة ..

من المقاولون إلى بازل : 2.5 مليون يورو

من بازل إلى تشيلسي: 16.5 مليون يورو

من تشيلسي إلى فيورنتينا (إعارة): 13 مليون يورو

من تشيلسي إلى روما (إعارة): 18 مليون يورو

من تشيلسي إلى روما: 23 مليون يورو

من روما إلى ليفربول: 42 مليون يورو