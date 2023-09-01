بعد تأكد بقائه.. مواعيد مباريات محمد صلاح في سبتمبر مع ليفربول

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 سبتمبر 2023 03:30 مساءً -

يواجه النجم المصرى محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول العديد من المواجهات النارية فى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر سبتمبر الجاري.

ويخوض ليفربول 4 مواجهات قوية فى الشهر الحالي جميعها فى مسابقة البريميرليج، حيث يلتقى مع أستون فيلا، وولفرهامبتون، وست هام، وأخيرا توتنهام.

وحسم الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، موقف محمد صلاح، من الإنتقال لصفوف اتحاد جدة السعودي، في آخر أيام الميركاتو، حيث أكد على استمرار الملك المصري رفقة ناديه الإنجليزي، وأن موقف النادي لم يتغير.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أستون فيلا: " موقفنا تجاه محمد صلاح ثابت ولايوجد شك حوله .. اللاعب لن يباع هذا الصيف".

ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، فيما يأتي نيوكاسل يونايتد فى المركز الـ13 برصيد 3 نقاط.

بدأ فريق ليفربول مشواره فى بطولة الدوري الإنجليزي بتعادل مثير 1-1 أمام تشيلسي بقمة الجولة الأولي، ثم اكتسح بورنموث بثلاثية مقابل هدف فى الجولة الثانية، قبل أن يخطف فوزا مثيرا من نيوكاسل بهدفين لهدف.

وتأتي مواعيد مباريات ليفربول فى سبتمبر، كالتالى..

ليفربول × أستون فيلا – الأحد 3 سبتمبر – الجولة الرابعة من البريميرليج

وولفرهامبتون × ليفربول – السبت 16 سبتمبر – الجولة الخامسة من البريميرليج

ليفربول × وست هام – الأحد 24 سبتمبر – الجولة السادسة من البريميرليج

توتنهام × ليفربول – السبت 30 سبتمبر – الجولة السابعة من البريميرليج