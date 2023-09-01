عرض تاريخي من الاتحاد.. ليفربول يرفض التخلي عن محمد صلاح

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 سبتمبر 2023 03:30 مساءً - كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الجمعة، أن نادى ليفربول الإنجليزى رفض العرض المقدم من نادى اتحاد جدة للتعاقد مع النجم المصرى محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "theathletic" البريطانية، أن نادي ليفربول رفض عرضًا شفهيًا من رابطة الدوري السعودي للمحترفين لانضمام محمد صلاح لصفوف فريق اتحاد جدة.

وأضافت الصحيفة أن هذا العرض، الذي بلغت قيمته أكثر من 100 مليون جنيه استرلينى بالإضافة إلى الإضافات الكبيرة، لم يُنظر إليه وتم رفضه على الفور، بعد مكالمة ودية مع رئيس مجموعة فينواي الرياضية المالكة لنادى ليفربول، مايك جوردون، مساء أمس الخميس.

وحسم الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، موقف محمد صلاح، من الإنتقال لصفوف اتحاد جدة السعودي، في آخر أيام الميركاتو، حيث أكد على استمرار الملك المصري رفقة ناديه الإنجليزي، وأن موقف النادي لم يتغير.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أستون فيلا: " موقفنا تجاه محمد صلاح ثابت ولايوجد شك حوله .. اللاعب لن يباع هذا الصيف".

وانضم محمد صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، ويمتد عقده الحالي مع الريدز حتى 2025.

وخاض محمد صلاح 3 مباريات مع ليفربول بالدوري الإنجليزي فى الموسم الحالي، سجل خلالها هدفا وصنع هدفين.