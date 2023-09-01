بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى "النجم الساطع 2023" بمشاركة 34 دولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 سبتمبر 2023 04:30 مساءً - انطلقت فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك "النجم الساطع 2023"، والذى تستمر فعالياته حتى 14 سبتمبر بميادين التدريب القتالى بقاعدة محمد نجيب العسكرية، وعدد من القواعد البحرية والجوية بجمهورية مصر العربية، وذلك بمشاركة أكثر من 8000 مقاتل من 19 دولة، فضلاً عن مشاركة 15 دولة أخرى بصفة مراقب، بالإضافة إلى مشاركة عناصر من الشرطة المدنية وعدد من الخبراء القانونيين باللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وخلال مراسم الافتتاح ألقى اللواء أركان حرب أسامة نجا رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة بالتدريب، مشيراً إلى أهمية التدريب المصرى الأمريكى المشترك "النجم الساطع" الذى يعد من أرقى التدريبات التى تشهدها المنطقة كونه يمثل إضافة قوية للقوات المشاركة من خلال التعرف على كل ما هو جديد فى مجال التدريب العسكرى، بالإضافة إلى الاطلاع على التكتيكات العسكرية الحديثة لمختلف العقائد القتالية.

من جانبه، أعرب العميد ماثيو ريد مدير التدريب من الجانب الأمريكى عن إمتنانه وشكره للقوات المسلحة المصرية لاستضافتها للتدريب المصرى الأمريكى المشترك "النجم الساطع 2023 " ، مشيراً إلى أن التدريب يعمل على تعزيز القدرات المشتركة لحل المشكلات ومواجهة التحديات وتوحيد المفاهيم العسكرية بين القوات المسلحة للبلدان المشاركة، متمنياً استمرار وتطوير التدريب خلال السنوات القادمة لتعزيز الروابط بين الدول المشاركة.

وتفقد قادة قوات الدول المشاركة معرضاً للأسلحة والمعدات المشتركة فى التدريب ، معربين عن سعادتهم بالروح المعنوية العالية للقوات المشاركة من مختلف الدول ، كما قدمت الموسيقات العسكرية عدد من العروض احتفالا ببدء فعاليات التدريب.

حضر المراسم عدد من قادة القوات المسلحة المصرية ، وقادة القوات المشاركة بالتدريب ، وعدد من الإعلاميين.

هذا وقد شهدت الأيام الماضية تدفق القوات المشاركة والتحرك إلى مناطق وميادين التدريب التخصصية استعداداً لبدء فعاليات التدريب.