انت الأن تتابع خبر تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023.. «أعرف الكليات والمعاهد المتاحة» والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ازدادت عملية البحث عبر محركات جوجل من قبل الآلاف من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، من أجل التعرف على كيفية تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023، خلال التقرير المفصل سنتعرف على كل ما هو جديد.

موعد تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023

يبحث الآلاف من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في مصر، عن موعد تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023، حيث أكد مصدر مسئول من داخل وزارة التربية والتعليم على أن من المقرر أن تفتح باب تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023 مطلع شهر سبتمبر المقبل.

رابط التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2023

أتاحت موقع التنسيق الإلكتروني، رابط التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 التي يبحث عنها الآلاف من الطلاب والطالبات في كافة أنحاء محافظات الجمهورية، إليكم الخطوات التالية:

– الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

– اختيار خدمات تنسيق الشهادات الفنية

– تحديد نوع المؤهل

– كتابة رقم الجلوس

– كتابة الرقم السري

– كتاب الرقم التأكيدي

– الضغط علي الخطوة التالية

– بعد ذلك يقوم الطالب بتسجيل رغباته ومراجعتها.

– ثم بعد هذه الخطوة يقوم الطالب بطباعة بطاقة الترشييح.

الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2023

عزيزي الطالب والطالبة، إليك الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2023، من أجل إضافتها في رغبات التسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023، وذلك على النحو التالي:

– كلية تمریض دمنهور.

– كلية تمريض المنصورة.

– كلية تمريض طنطا.

-كلية تربية نوعية جنوب الوادي.

– كلية تمريض الزقازيق.

– كلية تمريض أسيوط.

– كلية سياحة وفنادق الأقصر تمريض كفر الشيخ.

– كلية تربية نوعية طنطا.

– كلية سياحة وفنادق حلوان بالمنيل.

– كلية تمريض بنها.

– كلية سياحة وفنادق الإسكندرية.

– كلية تمريض المنوفية بشبين الكوم تمريض الإسكندرية.

– كلية تمريض القاهرة.

– كلية تمريض دمياط.

– كلية سياحة وفنادق المنصورة.

– كلية سياحة وفنادق الفيوم سياحة وفنادق المنيا.

– كلية تمريض عين شمس.

– كلية تمريض الفيوم سياحة وفنادق مدينة السادات.

– كلية سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية.

– كلية سياحة وفنادق مطروح.

– كلية سياحة وفنادق بني سويف.

– كلية تمريض حلوان.

– كلية تمريض قناة السويس بالإسماعيلية.

– كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية.

– كلية تمریض بور سعيد.

– كلية السياحة والفنادق تعلیم تبادلی حلوان.

– كلية تمريض أسوان.

– كلية خدمة اجتماعية تنموية بني سويف.

– كلية تمريض سوهاج.

– كلية تمريض المنيا.

– كلية تمريض بني سويف.

– كلية تمريض مطروح.

– كلية تمريض جنوب الوادي.

– كلية خدمة اجتماعية حلوان.

– كلية خدمة اجتماعية الفيوم.

– كلية خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان.

– كلية خدمة اجتماعية أسوان.

– كلية التربية.

– كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

– كليات السياحة والفنادق.

– كليات الاقتصاد المنزلي.

– كليات الهندسة.

– كليات الآثار.

– المعاهد العليا للحاسبات والتكنولوجيا.

– العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم.

– العالي دراسات نوعية سياحة و فنادق جیزة.

– العالي الفندقى بالأقصر إيجوث.

– العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم.

– العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديدة.

– معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر.