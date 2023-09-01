انت الأن تتابع خبر موعد انتهاء أزمة الكهرباء والسجائر.. خير كبير للمواطنين مع بداية سبتمبر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يريد كل المواطنين معرفة موعد انتهاء أزمة الكهرباء والسجائر التي أصبحت تؤرق الجميع حالياً، وهي من الأزمات التي انتشرت بشكل كبير قي كل المحافظات خلال الفترة الماضية، وحلها يعتبر مؤشر هام وناجح لخطة الدولة في ترشيد استهلاك الكهرباء.

موعد انتهاء أزمة الكهرباء والسجائر

ويبحث جميع المواطنين حالياً عن موعد انتهاء أزمة الكهرباء والسجائر التي نشبت في الأيام الماضية، وعلق الرئيس السيسي على انقطاع الكهرباء أنها جاء لتخفيف الأحمال وزيادة أسعار الوقود وأمر بضرورة سرعة حل الأزمة، وسوق يتم حل هذه المشكلة بعد أول أسبوعين في سبتمبر وهذا هو أسوأ السيناريوهات.

وينتظر كل المصريين معرفة موعد انتهاء أزمة أسعار السجائر، وتم الإعلان من خلال المهندس هاتي أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، إنه تم ضخ كميات كبيرة من السجائر بالأسواق، وهذا جاء بالإتفاق مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين، وهذا ما يساعد كثيراً في حل هذه الأزمة.

انتهاء قرار العمل أون لاين

وأصدر رئيس الوزراء قرار يوم الأربعاء الماضي بإنهاء عمل الموظفين يوم الأحد بنظام العمل عن بعد أو العمل من داخل المنزل، وانتهي هذا القرار مع نهاية شهر أغسطس الماضي، وسوف يتم العمل من جديد مع بداية شهر سبتمبر، ويعود جميع الموظفين من جديد إلى أماكن عملهم في المؤسسات.

وقامت الحكومة بنفي كل ما انتشر حول صدور اي قرارات خاصة بمد فترة العمل من داخل المنزل لكل الموظفين إلى نهاية شهر سبتمبر، والتأكيد على أنه لا يوجد أي قرار خاص بهذا الأمر، وتمت مناشدة كلاً من يعملون في الدولة بضرورة عدم الانسياق وراء هذه كل هذه الأخبار المغلوطة والحصول عليها من مصادرها الرسمية.