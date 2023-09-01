انت الأن تتابع خبر كليات المرحلة الثالثة بالدرجات علمي علوم .. لن تتخيل تربية رياضية واخدة من كام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسأل الكثير من طلاب الثانوية العامة خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الجمعة الموافق الأول من شهر سبتمبر 2023، حول كليات المرحلة الثالثة بالدرجات علمي علوم، خاصة مع نهاية التسجيل.

المرحلة الثالثة تنسيق الجامعات :

وتنتهي اليوم عملية التسجيل في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات للطلاب الذين اجتازوا امتحانات الدور الأول، على أن يتم الإعلان عن نتيجتها بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني وتسجيل الطلاب الناجحون رغابتهم.

كليات المرحلة الثالثة بالدرجات علمي علوم:

في هذا السياق كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العالمي، الحد الأدني للتسجيل في كليات المرحلة الثالثة بالدرجات علمي علوم حوالي 205 درجة، بالإضافة إلي أنها تحتوي على عدد كبير من المعاهد الحكومية المعترف بها، أما عن الكليات المتاحة فهي كما يلي :

1- من بين كليات المرحلة الثالثة بالدرجات علمي علوم هي كلية تربية نوعية موسيقية بور سعيد

2 -من بين كليات المرحلة الثالثة بالدرجات علمي علوم هي كلية تربية رياضية بنين العريش

3- المعهد الفني التجارى بدمياط

4- كلية تربية رياضية بنات العريش

5-معهد الفني التجارى بالزقازيق

6- المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

8- كلية تربية نوعية فنية مطروح

9- كلية تربية شعبة تربية فنية السويس

10- المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

11- المعهد المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

12- معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

13- كلية تربية موسيقية حلوان

14- كلية تربية رياضية بنات بني سويف

15- المعهد العالي للخدمه الاجتماعية بكفر صقر شرقية

16- المعهد العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

17- المعهد العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية

18- كلية تربية نوعية فنية سوهاج

19- كلية تربية نوعية موسيقية المنصورة

20- كلية تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

21- كلية تربية نوعية موسيقية طنطا

22- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة إدارة الأعمال

23- الجزيرة العالي للاتصال والإعلام بالمقطم

24- معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة إدارة)

25- المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

26- المعهد العالى للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية

27- المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

28- المعهد العالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

29- المعهج الفني التجارى بالمحلة الكبرى

30- كلية تربية رياضية بنات السويس