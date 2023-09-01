انت الأن تتابع خبر هل يوجد تقليل اغتراب المرحلة الثالثة 2023.. اعرف الرابط وموعد البدء فيه لكل الطلاب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد تقليل اغتراب المرحلة الثالثة من أكثر الأشياء التي تشغل بال جميع الطلاب وأولياء الأمور حالياً، وهذا جاء بعدما بدء كل الطلاب والطالبات في تسجيل الرغبات الخاصة بهم عن طريق مكتب التنسيق، وهي من أكثر الأشياء الذي تهم الجميع في الوقت الحالي.

هل يوجد تقليل اغتراب المرحلة الثالثة؟

ووفر مكتب التنسيق الخاص بالقبول في الجامعات لجميع الطلاب والطالبات باب التسجيل الخاص بالرغبات عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي، وبدء الجميع يتساءلون حالياً عن وجود تقليل اغتراب المرحلة الثالثة 2023 في الوقت الحالي، وهي من أكثر الأشياء الهامة التي تشغل بال الجميع حالياً.

وتوجد في قواعد مكتب التنسيق العديد من الأشياء التي تدل على توفير كل الفرص أمام الطلاب لإجراء الاغتراب لكل طلاب المرحلة الثالثة بالثانوية العامة، وهذا يأتي بعد الكشف عن النتائج، وشرط القبول الخاصة بتقليل الاغتراب أن يكون التحويل المناظر عن طريق الحد الأدني للقطاع، وعن الغير مناظر يكون باستكمال الحد الأدني للكلية الذي يريد التحويل لها.

موقع التنسيق الإلكتروني وموعده

ومن الأفضل أن يلتزم كل الطلاب بقواعد التوزيع الجغرافي ويتم التقدم إلى التحويل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني فقط، ولا يوجد أي تحويلات ورقية، وأيضاً يكون تقليل الاغتراب 2 مرة فقط قبل بدء العام الدراسي الجديد، والمرة الأولى خاص بكل طلاب من المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات أما عن الثانوية يكون لكل طلاب المرحلة الثالثة من داخل مكتب التنسيق.

وحرص موقع التنسيق الإلكتروني على فتح باب التقديم لكل الطلاب الناجحين في الدور الأول لـ الثانوية العامة خلال هذا العام 2023، وأيضاً كل الطلاب المتخلفين في المرحلتين الأولى والثانية لكتابة رغباتهم، وهذا جاء في الفترة من يوم الأربعاء 30 أغسطس 2023، إلى اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023.