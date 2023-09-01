وفاة رجل الأعمال المصرى محمد الفايد فى لندن عن عمر ناهز 94 عاماً

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 سبتمبر 2023 09:30 مساءً - توفى رجل الأعمال المصرى ، محمد الفايد ظهر اليوم الجمعة عن عمر ناهز 94 عاماً ، وذلك في العاصمة البريطانية لندن ، حيث ادي العشرات صلاة الجنازة في مسجد رينجز بارك ، وذلك بحضور عدد من أفراد الأسرة والأصدقاء.
واعلن أشرف حيدر احد افراد الأسرة ، وفاة الفايد ، وذلك عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وولد محمد الفايد في الإسكندرية عام 1929، وبدأ حياته بعالم الأعمال في مصر وانتقل إلى دبي عام 1960 ليتخصص في مجال العقارات والتنمية ، وفي عام 1975، انتقل محمد الفايد إلى المملكة المتحدة، واشترى فندق "ريتز" في باريس، ثم سلسلة محلات هارودز في لندن عام 1985.
وارتبط الفايد بعلاقات وثيقة مع العائلة الملكية البريطانية، وعام 1997، توفي ابنه دودي الفايد والأميرة ديانا في حادث سيارة في باريس.