وفاة رجل الأعمال المصرى محمد الفايد فى لندن عن عمر ناهز 94 عاماً

واعلن أشرف حيدر احد افراد الأسرة ، وفاة الفايد ، وذلك عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وولد محمد الفايد في الإسكندرية عام 1929، وبدأ حياته بعالم الأعمال في مصر وانتقل إلى دبي عام 1960 ليتخصص في مجال العقارات والتنمية ، وفي عام 1975، انتقل محمد الفايد إلى المملكة المتحدة، واشترى فندق "ريتز" في باريس، ثم سلسلة محلات هارودز في لندن عام 1985.