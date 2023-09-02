وزير الرى يتابع موقف تنفيذ التكليفات الرئاسية فيما يخص تنمية وإعمار...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 سبتمبر 2023 10:29 صباحاً - الدكتور سويلم :الوزارة تشارك في تحقيق التنمية الشاملة بسيناء من خلال العديد من المشروعات الكبرى في مجال الموارد المائية

- إنشاء محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر ، ومسارين لنقل المياه من محطة المعالجة

- التوجيه بسرعة نهو الأعمال المنفذة بالمآخذ بمشروع تنمية شمال سيناء وإجراءات توصيل الكهرباء للمآخذ

- التوجيه بإستكمال الدراسات الخاصة بإمكانات الخزانات الجوفية بشمال سيناء

- تنفيذ (٤٧٣) منشأ للحماية من اخطار السيول بمحافظتى شمال وجنوب سيناء

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة موقف تنفيذ التكليفات الرئاسية فيما يخص تنمية وإعمار سيناء ، والموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الموارد المائية والرى فى شبه جزيرة سيناء .

وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة تشارك في تحقيق التنمية الشاملة بشبة جزيرة سيناء من خلال العديد من المشروعات الكبرى في مجال الموارد المائية ، حيث تم تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والمسجلة في موسوعة "جينيس" باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم ، وهى تضم عدد (٤) وحدات بتصرف ١.٤٠ مليون م٣/ يوم/ وحدة ، كما يجرى تنفيذ مسارين لنقل المياه من محطة المعالجة ، كما تم تنفيذ مشروع لمعالجة مياه مصرف المحسمة بطاقة ١.٠٠ مليون م٣/ يوم .

وإستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع تنمية شمال سيناء ، حيث وجه سيادته بسرعة نهو الأعمال المنفذة بالمآخذ وإجراءات توصيل الكهرباء للمآخذ .

كما وجه الدكتور سويلم بقيام قطاع المياه الجوفية بالتنسيق مع معهد بحوث المياه الجوفية وجامعة القاهرة لإستكمال الدراسات الخاصة بإمكانات الخزانات الجوفية بشمال سيناء .

وعلى صعيد الحماية من أخطار السيول .. صرح الدكتور سويلم أنه تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظتى شمال وجنوب سيناء ، حيث قامت الوزارة بتنفيذ (٤٧٣) منشأ متنوع عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات .

وأشار سيادته لما تمثله هذه الأعمال من أهمية كبيرة في حماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لإستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة ، وتوفير الإستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية .

تم عقد اللقاء بحضور كل من السيد المهندس/ محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، والسيد المهندس/ محمد أبو السعود رئيس قطاع تنمية شمال سيناء ، والسيد الدكتور/ أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية ، والسيد المهندس/ وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط ، والسيدة الاستاذة الدكتورة/ منال عبد المنعم مدير معهد بحوث المياه الجوفية ، والسيد المهندس/ صلاح شحاته رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية فى سيناء ، والسيد المهندس/ عمرو الصافورى مدير المكتب الفنى لرئيس قطاع شمال سيناء ، والسيد المهندس/ محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى ، والسيدة الدكتورة/ هبة عبد العزيز بالمكتب الفني للسيد الوزير ، والسيد المهندس/ أحمد عبد العزيز بالمكتب الفني للسيد الوزير .