اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب:مستمرون فى تقنين الأوضاع على أراضى الريف المصرى...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 سبتمبر 2023 12:29 مساءً - نقوم بأعمال شق وتمهيد ٥٠٠ كيلو طرق ومدقات بأراضى المشروع فى غرب المنيا.. بناءاً على خطة الشركة للتعجيل بإحداث التنمية ومضاعفة الخدمات فى مختلف مواقع الـ ١.٥ مليون فدان

أكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، أن الشركة إنتهت مؤخراً من تسويات وإنهاء نزاعات مع عدد كبير من واضعى اليد، بالإضافة إلى إتمام المزيد من التعاقدات الجديدة التى تم توقيعها على مدار الشهور الماضية.

وأضاف اللواء عمرو عبد الوهاب أن جهود التسويات وتقنين الأوضاع مع واضعى اليد على أراضى "الريف المصرى الجديد" تتم وفقاً للتواريخ والضوابط التى أعلنتها الشركة، بما يضمن إنهاء عمليات وضع اليد على أراضى المشروع بالكامل وحصول الدولة وجميع الأطراف المعنية على كافة حقوقهم القانونية.

هذا، وتقوم شركة تنمية الريف المصرى الجديد حالياً، بتنفيذ أعمال شق وتمهيد ٥٠٠ كيلو طرق ومدقات بأراضى مشروع الـ ١.٥ مليون فدان فى منطقة غرب المنيا.. يأتى ذلك بناءاً على خطة الشركة للتعجيل بإحداث التنمية ومضاعفة الخدمات فى مختلف أراضى الريف المصرى الجديد.