وزير الأوقاف يترأس المؤتمر التحضيري للمؤتمر الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 سبتمبر 2023 02:24 مساءً - بدأ مؤتمر المؤتمر التحضيري للمؤتمر الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان: الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة، حيث يترأس الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أولى جلسات المؤتمر.

وفي ذات السياق، عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماعًا بلجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم السبت، بحضور كل من الدكتور سامي الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة، أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية ورئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وخلال الاجتماع وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تفضله برعاية المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بوزارة الأوقاف الذي سيعقد في الفترة من 9 - 10 سبتمبر 2023م تحت عنوان: الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة.