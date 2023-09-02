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رئيس جامعة الأزهر يتابع سير امتحانات التصفية بكليات القاهرة والأقاليم

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 سبتمبر 2023 03:30 مساءً - تابع الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، سير العمل في امتحانات التصفية بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم في يومها الأول اليوم، السبت 2 من سبتمبر 2023.

 

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن هناك متابعة دائمة ومستمرة على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات متابعة الامتحانات، بحضور نواب رئيس الجامعة كل في موقعه.

 

وأشار إلى ضرورة وجود أستاذ المادة بين الطلاب على مدار فترة الامتحانات؛ للرد على أي استفسار من الطلاب، بجانب التأكد من أهمية وجود الإشراف الطبي على مدار اليوم بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات الطبية بالجامعة.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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