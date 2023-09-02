متحدث الصحة: 80% من مصابي متحور كورونا الجديد لا يحتاجون تدخل علاجي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 سبتمبر 2023 06:29 مساءً - قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة إن اللجنة المكلفة من وزير الصحة قامت بزيادة 3 محافظات م شمال سيناء وقنا وأسيوط بهدف متابعة سير العمل في المستشفيات.

وأضاف 'عبدالغفار'، في مداخلة هاتفية ببرنامج 'صباحك مصري'، المذاع عبر فضائية 'ام بي سي مصر2'، اليوم السبت، أن منظمة الصحة العالمية وغيرها من الجهات الصحية العلمية أصبحت تتعامل مع كوفيد ١٩ بعد شهر مايو الماضي على أنها واحدة من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي.

وأكد أن العالم أجمع في مكان أفضل مما بدأت الجائحة، ولدينا مناعة مجتمعية فمصر تمتلك أدوات قوية للحماية، ولقاحات وأدوية وعلاجات، ويحب أن نضع الكورونا في الموضوع الصحيح هي أحد إصابات الجهاز التنفسي مثلها مثل الأنفلونزا والفيروس المخلوي.

وأكد أن ٨٠% من المصابين بالمتحور الجديد لا يحتاجون إلى تدخل علاجي، مضيفا أن الاشتراطات الصحية هي الأهم مثل التغذية الجيدة والجلوس في مكان جيد التهوية، والتعقيم المستمر لليدين والاسطح، وارتداء الكمامات للمصابين، وأيضًا توصية لكبار السن وأصحاب الأمراض التي تؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي.